Остапенко: я теперь вхожу в топ-10, и соперницам в матчах со мной терять нечего

Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась впечатлениями после победы над шведкой Юханной Ларссон в первом круге турнира в Сеуле со счётом 7:6 (8:6), 6:1.



«В прошлый раз я выиграла у Ларссон примерно со счётом 6:1, 7:5, но сегодня она играла гораздо лучше. Я теперь вхожу в топ-10, и соперницам в матчах со мной терять нечего. Они стараются сыграть как можно лучше просто потому, что ощущают меньше давления. Я считаюсь фаворитом на этом турнире, так что важно хорошо готовиться и играть в свой лучший теннис.



В первом сете Юханна здорово подавала, и я не могла сделать брейк. На моей подаче было несколько сложных геймов, особенно при счёте 5:5, но я смогла взять его. На тай-брейке я боролась до конца. Я старалась концентрироваться на своей игре, бороться за каждый мяч, ни о чём не думая. Выигрыш первой партии придал мне уверенности.

Кажется, местные болельщики скандировали «Оста», не называя мою полную фамилию. Они точно болели за меня больше, и это было приятно. Ранее один из болельщиков подарил мне цветы, а на встрече с фанатами мне презентовали корейскую подушку. Это очень мило.



Самое важное — выигрывать турниры «Большого шлема». Этого хотят все игроки, и я буду продолжать работать в этом направлении. Я хочу располагаться выше в рейтинге, но если буду хорошо играть и продолжать побеждать, то и рейтинг улучшится. Нужно играть в свой лучший теннис и упорно работать», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.