Испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, в двух партиях обыграв представительницу Южной Кореи Хан На Лэ (WC) со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Испанка совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Сеуле Сара Соррибес-Тормо поспорит с победительницей противостояния Ирина Бегу (Румыния, 5) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).