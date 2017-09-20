Мария уступила Анн в первом круге турнира в Сеуле

Немецкая теннисистка Татьяна Мария (6) не смогла пробиться во второй круг турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух сетах проиграв представительнице США Кристи Эрим Анн со счётом 5:7, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. Татьяна трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сеуле американка поспорит с представительницей Парагвая Вероникой Сепеде-Ройг. Турнир завершится 24 сентября.