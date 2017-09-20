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Хогенкамп: я старалась варьировать удары, и это вынуждало Аллертову ошибаться

20 сентября 2017, среда. 10:24 Теннис

Голландка Рихел Хогенкамп поделилась впечатлениями после победы над чешкой Денисой Аллертовой во втором круге турнира в Сеуле со счётом 6:4, 6:4.

«Дениса играет очень плоскими ударами, поэтому я постаралась действовать разнообразно, посылать мячи повыше и использовать резаные удары. Аллертовой нравится, когда мяч летит на уровне бедра, так что я старалась варьировать удары, и это вынуждало её ошибаться. Думаю, это была хорошая тактика.

В первом круге у меня был очень сложный матч и требовалось время на восстановление. Нужно было хорошо питаться и делать то, что необходимо. Сегодня я отлично себя чувствовала на корте и готова провести матч в парном разряде.

В начале года я много работала над своими ударами с отскока. На харде важно точно рассчитывать время и использовать скорость соперниц. Сегодня у меня всё получилось», — цитирует Хогенкамп официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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