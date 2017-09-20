Родина разгромила Ван Яфань и сыграет с Кабрерой в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу

Россиянка Евгения Родина вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу, в двух партиях обыграв представительницу Китая Ван Яфань со счётом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 1 час 14 минут. Евгения дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу Родина поспорит с представительницей Австралии Лизетт Кабрерой (Q), которая победила эстонку Анетт Контавейт (3) со счётом 6:0, 7:5.