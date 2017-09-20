Кар. Плишкова: моя подача сегодня работала прекрасно

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Токио над представительницей Польши Магдой Линетт со счётом 6:2, 6:1.

«Сегодня я отлично себя чувствовала на корте. Думаю, моя подача работала прекрасно. Я осталась очень довольна победой», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA-тура.

За выход в полуфинал соревнований в Токио бывшая первая ракетка мира поспорит с победительницей матча Анжелика Кербер (Германия, 7) — Дарья Касаткина (Россия).