Хаддад-Майя одолела Бегу во втором круге турнира в Сеуле

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя пробилась в четвертьфинал турнира в Сеуле, в трёх партиях обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу (5) со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Беатрис трижды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Ирины 9 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Сеуле Хаддад-Майя поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо. Турнир завершится 24 сентября.