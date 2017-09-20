Крунич победила Бартель и сыграет с Петерсон на турнире в Гуанчжоу

Сербская теннисистка Александра Крунич вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу, в двух партиях обыграв представительницу Германии Мону Бартель со счётом 6:4, 6:0. Матч продолжался 59 минут. Александра 5 раз подала навылет и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 7 двойных ошибок и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу Крунич поспорит с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, которая победила китаянку Чжан Кайлинь (Q) со счётом 6:3, 6:0. Турнир завершится 23 сентября.