Мугуруса победила Пуиг на турнире в Токио, выиграв второй сет 6:0

Первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (1) вышла в четвертьфинал турнира в Токио, в двух сетах обыграв олимпийскую чемпионку Монику Пуиг, представительницу Пуэрто-Рико, со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Уроженка Каракаса трижды подала навылет и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Моники 2 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.



За выход в полуфинал соревнований в Токио Мугуруса поспорит с победительницей матча Куруми Нара (Япония, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 9).