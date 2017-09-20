Козлова и Чжан Шуай вышли в 1/4 финала турнира в Гуанчжоу, выиграв матчи всухую

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу, разгромив представительницу Китая Хань Синьюнь со счётом 6:0, 6:0. Продолжительность встречи составила 56 минут. Катерина трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 5 двойных ошибок.

За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу Козлова поспорит с китаянкой Чжан Шуай (2), которая также не отдала ни одного гейма Ипек Сойлу (Q) из Турции — 6:0, 6:0.