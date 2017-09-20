Веселы снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Чешский теннисист Иржи Веселы принял решение сняться турнира в Санкт-Петербурге из-за болезни, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников. 20 сентября в матче стартового раунда соревнований в одиночном разряде он должен был сыграть с представителем Бразилии Рожериу Дутра да Силвой. Накануне Иржи выбыл из соревнований в парном разряде.



В сетке турнира Веселы заменит «лаки-лузер» Раду Албот из Молдавии.



Во втором круге соревнований в Санкт-Петербурге победитель этого противостояния встретится с лидером посева испанцем Роберто Баутиста-Агутом.