Касаткина проиграла Кербер во втором круге турнира в Токио

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Токио (Япония), в двух партиях проиграв представительнице Германии Анжелике Кербер (7) со счётом 6:7 (5:7), 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. Дарья совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету Анжелики 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Токио бывшая первая ракетка мира поспорит с представительницей Чехии Каролиной Плишковой (2).

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

