Викмайер обыграла лидера посева Пэн Шуай во втором круге турнира в Гуанчжоу

Китайская теннисистка Пэн Шуай, посеянная на турнире в Гуанчжоу под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Бельгии Янине Викмайер со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Китаянка 5 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Викмайер поспорит с победительницей противостояния Данка Ковинич (Черногория) — Ализе Корне (Франция, 6).