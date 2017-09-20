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Викмайер обыграла лидера посева Пэн Шуай во втором круге турнира в Гуанчжоу

20 сентября 2017, среда. 15:09 Теннис

Китайская теннисистка Пэн Шуай, посеянная на турнире в Гуанчжоу под первым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Бельгии Янине Викмайер со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Китаянка 5 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Викмайер поспорит с победительницей противостояния Данка Ковинич (Черногория) — Ализе Корне (Франция, 6).

Гуанчжоу 2017. 2-й круг
20 сентября 2017 года, среда. 13:20 МСК
Пэн
Шуай
Янина
Викмайер
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Пэн Шуай Янина Викмайер
Новости. Теннис
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