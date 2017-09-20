Рублёв: я бы не был нормально готов к турниру в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, почему решил пропустить турнир в Санкт-Петербурге. Он сыграл за сборную России в матче с Венгрией в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в Будапеште. Россияне уступили со счётом 1-3.

«Я очень люблю турнир в Питере. Безумно люблю! Прекрасная организация, замечательные болельщики, классный отель. Но сейчас я играл на улице, на грунте в Венгрии. Матч закончился в воскресенье. А во вторник уже пришлось бы играть в Питере. Я бы физически не был готов нормально. Ещё и на другом покрытии, в зале…

А в следующий понедельник мне надо быть на турнире в Азии. У меня тот этап карьеры, когда я перехожу на все основные турниры. Чтобы были шансы выиграть у топ-игроков, надо быть готовым на 100 процентов.

Никто не спорит, я даже мог бы пройти пару кругов в Санкт-Петербурге, но тогда на Азию сил точно не хватит. Потому пришлось отказаться от выступлений в России, пожертвовать Питером. Хотя очень хотелось!» — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата».