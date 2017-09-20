Победы Плишковой и Мугурусы — в обзоре матчей турнира в Токио

Чешская теннисистка Каролина Плишкова (2) вышла в четвертьфинал турнира в Токио (Япония), отдав всего три гейма представительнице Польши Магде Линетт (Q) — 6:2, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (1) в двух сетах обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг, представительницу Пуэрто-Рико, со счётом 6:4, 6:0.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Турнир в Токио завершится 24 сентября.