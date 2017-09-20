Джумхур победил Багдатиса, Пелья — Лайовича на турнире в Санкт-Петербурге

Боснийский теннисист Дамир Джумхур пробился в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, в двух партиях обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Дамир 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал Джумхур поспорит с победителем матча Лиам Броэди (Великобритания, Q) — Адриан Маннарино (Франция, 4).

Санкт-Петербург. Мужчины. Первый круг

Гидо Пелья (Аргентина) — Душан Лайович (Сербия) — 7:6 (7:4), 6:3.