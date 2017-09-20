Кербер: я знаю, чего ожидать от матча с Плишковой, и постараюсь победить

Немка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Дарьей Касаткиной во втором круге турнира в Токио со счётом 7:6 (7:5), 6:3 и рассказала об ожиданиях от встречи с чешкой Каролиной Плишковой.

«Мне всегда очень приятно возвращаться в Токио. С этим турниром у меня связаны отличные воспоминания. Я стараюсь впитывать местную энергетику и просто проводить матч на матчем. Я сосредоточена на каждой конкретной игре и не заглядываю вперёд. Здесь непростая сетка, но для турнира это здорово.

Это последняя часть сезона, и все стараются отдавать всю энергию в оставшихся матчах. Я сосредоточена на заключительных турнирах сезона и каждом матче, стараясь играть как можно лучше.

Играть с Плишковой всегда нелегко. Мы провели немало матчей, и каждый раз борьба была упорной. Я постараюсь показать хороший теннис. Я знаю, чего ожидать, и постараюсь победить», — цитирует Кербер официальный сайт тура.