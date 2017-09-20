Маю стал первым соперником Карреньо-Бусты на турнире в Метце

Француз Николя Маю (WC) в первом круге турнира в Метце переиграл немца Дастина Брауна (WC) со счётом 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. 35-летний уроженец Анже, занимающий 107-е место в рейтинге АТР, исполнил 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 7 и проиграл 1 гейм на своей подаче. Дастин сделал 7 эйсов при 2 двойных.

За выход в четвертьфинал Маю поспорит с лидером посева испанцем Пабло Карреньо-Бустой (1). Поединок пройдёт завтра, 21 сентября.