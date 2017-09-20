Дутра да Силва сыграет с Баутиста-Агутом во втором круге в Санкт-Петербурге

Бразилец Рожериу Дутра да Силва начал выступление на турнире в Санкт-Петербурге с победы над молдаванином Раду Алботом (LL) со счётом 2:6, 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 55 минут. 33-летний уроженец Сан-Паулу, занимающий 73-е место в рейтинге АТР, четырежды подал навылет, допустил 7 двойных ошибок, реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 и проиграл 4 гейма на своей подаче. Раду сделал 1 эйс и 3 двойных.

Во втором круге соперником Дутра да Силвы станет лидер посева испанец Роберто Баутиста-Агут. Матч пройдёт завтра, 21 сентября.