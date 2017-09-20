Чорич: думаю, Рублёва, Хачанова и Медведева ждёт великолепное будущее

Хорват Борна Чорич, уступивший в первом круге турнира в Санкт-Петербурге немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:3, 2:6, 4:6, прокомментировал ход поединка, а также рассказал об отношениях с молодыми россиянами Андреем Рублёвым, Кареном Хачановым и Даниилом Медведевым и поделился впечатлениями от экскурсии в Петропавловскую крепость.

«Первый сет неплохо складывался – я хорошо подавал, хорошо принимал. А во втором сете процент моей первой подачи снизился, соперник сделал брейк, в итоге всё завершилось неудачно. Думаю, дело тут не в моей усталости. Сейчас конец года для всех игроков, а не только для меня. Плюс мой соперник ещё и играл в Кубке Дэвиса два дня назад. Просто сегодня он был лучше на корте, чем я.



У меня достаточно близкие отношения с Рублёвым, Хачановым и Медведевым, они очень приятные ребята, мы очень хорошо ладим, и как игроки они просто отличные. Я думаю, что их ждёт великолепное будущее.



Что касается поездки в Петропавловскую крепость, то это был отличный опыт. Крепость очень красивая. Кроме того, я впервые в жизни стрелял из пушки. Это добавляет массу впечатлений о самом городе – он очень красивый. Здорово, что ATP устраивает подобного рода экскурсии», — рассказал Чорич, отвечая на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.