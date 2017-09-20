Россиянки сыграют со Словакией во второй Мировой группе Кубка Федерации — 2018

Сегодня, 20 сентября, состоялась жеребьёвка первого раунда второй Мировой группы Кубка Федерации-2018. Сборная России начнёт выступление в соревнованиях матчем с командой Словакии. Встреча пройдёт в Словакии 10-11 февраля, сообщает официальный сайт турнира.

Победитель этой встречи выступит в плей-офф первой Мировой группы турнира, где сыграет с одной из команд, проигравших в четвертьфинале элитного дивизиона.

Напомним, что в апреле 2017 года россиянки в Москве уступили команде Бельгии со счётом 2-3 в матче за право сыграть в первой Мировой группе Кубка Федерации в 2018 году.