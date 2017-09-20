Сборная России поспорит с Австрией или Беларусью в Кубке Дэвиса-2018

Сборная России по результатам жеребьёвки первой группы региональной зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса узнала потенциальных соперников по второму раунду соревнований. Россияне за право сыграть в плей-офф Мировой группы турнира поспорят с победителями противостояния Австрия — Беларусь, которое состоится 2-4 февраля в Австрии. Матч второго раунда пройдёт 6-8 апреля.

Напомним, что сборная России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса-2018 уступила венграм со счётом 1-3. Матч прошёл с 15 по 17 сентября в Будапеште.