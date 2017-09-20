Медведев проиграл Фаббьяно в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев в первом круге турнира в Санкт-Петербурге уступил итальянцу Томасу Фаббьяно со счётом 6:7 (4:7), 5:7. Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. 21-летний москвич, занимающий 62-е место в рейтинге АТР, сделал 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал все 3 брейк-пойнта, проиграв 4 гейма на своей подаче. Томас исполнил всего 1 подачу навылет при 6 двойных.

За выход в четвертьфинал 28-летний Фаббьяно, который располагается на 70-й позиции в мужской табели о рангах, поспорит с немцем Ян-Леннардом Штруффом (8).