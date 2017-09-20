Белоруски сыграют с Германией, США — с Нидерландами в 1/4 финала КФ-2018

По итогам жеребьёвки первой Мировой группы Кубка Федерации-2018 стали известны четвертьфинальные пары соревнований.

Сборная Беларуси примет команду Германии, чешские теннисистки дома сыграют с командой Швейцарии, француженки на своей территории встретятся с бельгийками, а сборная США на выезде постарается одолеть соперниц из Нидерландов. Все матчи пройдут 10-11 февраля.

Напомним, сборная России в следующем сезоне выступит во второй Мировой группе, где в первом раунде сыграет с командой Словакии.