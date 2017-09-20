Фоньини фотографировал обнажённую Леду и катался с Троицки в карете. Фотообзор

20 сентября в Санкт-Петербурге на кортах «Сибур-Арены» состоялись очередные матчи XXII Международного теннисного турнира St.Petersburg Open – 2017. Россиянин Даниил Медведев в первом круге уступил итальянцу Томасу Фаббьяно со счётом 6:7 (4:7), 5:7. В другом матче игрового дня португалец Жоау Соуза победил россиянина Евгения Донского со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Кроме того, теннисисты Фабио Фоньини и Виктор Троицки посетили экскурсию по Санкт-Петербургу, побывав на Дворцовой площади, в Зимнем дворце и в Эрмитаже.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии очередного игрового дня SPb Open — 2017, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.

Если у вас не отображается альбом в приложении, перейдите по этой ссылке.