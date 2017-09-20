Донской: на турнире в Петербурге не чувствовал мяча, но нельзя этим отмазываться

Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал поражение во встрече с португальцем Жоау Соузы со счётом 6:7 (2:7), 3:6 в первом круге турнира в Санкт-Петербурге.

«Самочувствие нормальное, но я не чувствовал мяча. Я вообще не чувствовал мяча здесь с того момента, как приехал. Бью справа, но всё не так, не подстроился под мячи. Нельзя этим отмазываться, конечно. Я играл не так плохо, но это приходилось делать через большую работу, не было свободы, нужно было сильно концентрироваться. Соуза стабильно играл, ровно, ничем особенно не удивил. Не так много ошибался слева, удачно действовал справа. Я ему давал играть и ошибался. То, что я не чувствовал мяча, не связано с ареной и освещением. В сезоне только три-четыре турнира, когда ты в стопроцентной форме, в остальных намного сложнее. К сожалению, к турниру в Петербурге не смог хорошо подготовиться.

В паре с Южным нормально игралось, складывался матч хорошо. До этого вообще ни разу не играли, большая честь было выступить в паре с ним», — передаёт слова Донского корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.