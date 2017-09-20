Соуза: в Санкт-Петербурге чувствую себя очень уверенно, почти как дома

Португалец Жоау Соуза, переигравший в первом круге турнира в Санкт-Петербурге россиянина Евгения Донского со счётом 7:6 (7:2), 6:3, поделился впечатлениями от достигнутого успеха.

«Это был хороший матч. Всегда непросто приезжать на турнир после матча Кубка Дэвиса, поэтому я немного устал. Но хорошо, что я успел приспособиться к этому корту. Пару лет уже неплохо выступаю на этом турнире и чувствую себя, играя в Санкт-Петербурге, очень уверенно, почти как дома. Я уже был здесь в финале.

Надеюсь, смогу показать хороший теннис и завтра сыграть даже лучше, чем сегодня. Цонга — прекрасный игрок, вне всяких сомнений это будет тяжёлый матч. Ранее мы никогда не играли. Постараюсь показать всё, на что способен, и одолеть этого непростого соперника», — приводит слова Соузы пресс-служба турнира.