Мугуруса: не почувствовала разницы, играя в ранге первой ракетки мира

Испанка Гарбинье Мугуруса, переигравшая во втором круге турнира в Токио пуэрториканку Монику Пуиг со счётом 6:4, 6:0, поделилась впечатлениями от первого матча в карьере в звании лидера рейтинга WТА.

«Я очень рада, потому что это мой первый матч в ранге первой ракетки мира. В прошлый раз, когда мы играли с Моникой, я не нашла пути к победе. В этот раз я сыграла гораздо лучше и очень довольна этим улучшением. Мне всегда нравится начинать азиатскую серию турниров с Токио.

Честно говоря, я не почувствовала разницы. В моей подготовке и настрое ничего не изменилось. Изменение произошло только на бумаге. Можно чувствовать, что ты первая сеяная, но я не выхожу на корт, думая: «О, я первая ракетка мира, я должна побеждать всех легко». Сейчас каждый матч будет даже сложнее предыдущего», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.