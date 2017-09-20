Маннарино проиграл 242-й ракетке мира Броэди на турнире в Санкт-Петербурге

Британец Лиам Броэди (Q) во втором круге турнира в Санкт-Петербурге победил француза Адриана Маннарино (4) со счётом 2:6, 6:4, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. 23-летний уроженец Стокпорта, занимающий 242-е место в рейтинге АТР, дважды подал навылет, допустил столько же двойных ошибок, отыграл 6 брейк-пойнтов из 9 и выиграл 5 геймов на подаче оппонента. Адриан записал в актив 1 эйс при 2 двойных.

В первом в карьере четвертьфинале турнира АТР Броэди сыграет с Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.