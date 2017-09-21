Хачанов: думаю о работе, которая предстоит для достижения главных целей

Россиянин Карен Хачанов рассказал, как справляется с давлением, а также поделился отношением к ВТБ Кубку Кремля.

«Честно говоря, на каждом этапе карьеры будет давление и груз ответственности, какой бы ты ни был по рейтингу. Я стараюсь об этом не думать, а думать о работе, которая еще предстоит впереди для достижения главных целей.



Я всегда рад приехать в Москву и играть на Кубке Кремля. Это домашний турнир и мой первый турнир с хорошими воспоминаниями. Хочу просто показать хорошую игру, и посмотрим, куда она меня приведёт. Так как я бываю в Москве очень редко в связи с графиком турниров и тренировок, то стараюсь провести время в кругу семьи и друзей», — приводит слова Хачанова пресс-служба турнира.