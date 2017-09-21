Кузнецова: вряд ли буду что-то всерьёз обсуждать с Шараповой

Россиянка Светлана Кузнецова рассказала о своих отношениях с соотечественницей Марией Шараповой. Кузнецова считает, что Шарапова, занимающая сейчас 103-е место в рейтинге, вернётся на свой высокий уровень.

«Мы виделись на US Open, но очень редко. Однажды я зашла в раздевалку, её ящик был недалеко от моего, мы встретились, поздоровались. Это было после того, как Маша обыграла Симону Халеп. Я сказала ей: «Поздравляю!», она удивлённо на меня посмотрела и спросила: «С чем?». В общем, мы друг друга не поняли в тот момент, просто перекинулись парой фразой и никакие серьёзные вещи не обсуждали. Маша всегда держит дистанцию в отношениях с коллегами в туре. У нас с ней нормальные отношения, но вряд ли мы будем что-то всерьёз с ней обсуждать. В сборной она чуть-чуть оттаивала, вела себя по-другому. Я её за это не осуждаю, она сама выбрала этот путь и в чем-то я её даже понимаю. К ней приковано столько внимания, вполне допускаю, что человек просто хочет закрыться от всего этого.



Вернётся ли она на свой уровень? Сложно сказать. Честно говоря, я думала, что ей будет гораздо легче, чем сейчас. Мне кажется, что когда в таком возрасте выпадаешь из обоймы, ты можешь очень много тренироваться, но когда начинаешь играть матчи, прикладываешь совершенно другие усилия. Из-за этого начинаются травмы, которые настигли Машу в последнее время. Это всё очень сложно, и график просто невероятно тяжёлый. Я думаю, что Шарапова всё-таки вернётся на свой уровень, но для этого потребуется время.



В Нью-Йорке я видела её матч с Халеп и смотрела немного, как она играла в Штутгарте. Было видно, сколько эмоций она в себе накопила. Её же просто заклевали. Маша хотела всем всё доказать, и это было очень затратно с эмоциональной точки зрения. Когда у тебя так много завистников, даже оступившись в мелочах, ты сразу попадёшь под огонь критики, и никто ни в чём не будет разбираться», — приводит слова Кузнецовой «Советский спорт».