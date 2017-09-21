Кузнецова: президент «Барселоны» приглашал меня поиграть в футбол с Неймаром

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своей любви к футболу и призналась, что знакома с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу.

«На футбол ходила недавно. Меня пригласил президент «Барселоны», подарил футболку. Я ему сказала, что обожаю Неймара и он ответил: «Так приходи, поиграешь вместе с ним в футбол». Я бы с удовольствием пошла, но не успела, потому что это было перед «Роллан Гаррос», у меня был абсолютно дикий график, я даже майку ещё не забрала, которую мне должна была подписать вся команда.



Откуда знаю Бартомеу? Связи. Мы очень часто с друзьями смеёмся, что в этой жизни многое решают связи. Просто у меня были знакомые, которые дружат с президентом, а он очень любит теннис… Все это на почве спорта. Мы ходили на матч «Барселоны» в Лиге чемпионов в президентскую ложу. Это была игра против «Ювентуса», которую «Барса» проиграла. Но там нереальная атмосфера на футболе», — приводит слова Кузнецовой «Советский спорт».