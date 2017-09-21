Сепеде-Ройг одолела Анн и может сыграть с Остапенко на турнире в Сеуле

Представительница Парагвая Вероника Сепеде-Ройг пробилась в четвертьфинал турнира в Сеуле, в трёх партиях одолев американку Кристи Эрим Анн со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 33 минуты. Вероника 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойные ошибок и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Сеуле Сепеде-Ройг поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, 1) — Нао Хибино (Япония).