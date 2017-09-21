Кар. Плишкова: было бы здорово завершить год на первой строчке рейтинга

Четвёртая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Токио над представительницей Польши Магдой Линетт со счётом 6:2, 6:1 и рассказала о задачах на концовку сезона.

«Я знала, как будет играть соперница, действовала уверенно. Я заработала немало лёгких очков на подаче и приёме. Думаю, начало турнира для меня получилось отличным.

Рейтинг не является моей целью. Но было бы здорово завершить год на первой строчке. Я уже занимала эту позицию. Если буду играть хорошо, то смогу подняться в рейтинге», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.