Викмайер: каждая победа сейчас делает меня счастливой

Бельгийка Янина Викмайер поделилась впечатлениями после победы над лидером посева китаянкой Пэн Шуай во втором круге турнира в Гуанчжоу со счётом 6:4, 6:4.

«Конечно, я очень рада этой победе. Пэн — сложная соперница, в матчах с ней мне всегда приходится непросто.

Победа приятна ещё и потому, что этот год получается трудным для меня. Я получила немало травм, потерпела много обидных поражений. Каждая победа сейчас делает меня счастливой. Я рада, что всё ещё продолжаю играть.

В Гуанчжоу очень сложные условия. Здесь высокая влажность и жарко весь день. Но условия одинаковы для всех. Мы все пытаемся адаптироваться и восстанавливаемся как можем", — цитирует Викмайер официальный сайт тура.