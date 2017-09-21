Чжан Шуай: победить со счётом 6:0, 6:0 мне удаётся нечасто

Китайская теннисистка Чжан Шуай поделилась впечатлениями после разгромной победы над представительницей Турции Ипек Сойлу во втором круге соревнований в Гуанчжоу со счётом 6:0, 6:0.

«Я провела отличный матч. Победить с таким счётом мне удаётся нечасто. Не думаю, что лидеры посева обязательно должны разгромно обыгрывать соперниц с более низким рейтингом.

Я не хочу заглядывать далеко вперёд, а просто стараюсь как можно лучше играть в каждом матче», — приводит слова Чжан Шуай официальный сайт WTA-тура.