Кырстя победила Гиббз во втором круге турнира в Сеуле

Румынская теннисистка Сорана Кырстя (4) вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле (Южная Корея), в двух сетах обыграв представительницу США Николь Гиббз со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Сорана трижды подала навылет и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Сеуле 27-летняя уроженка Бухареста, занимающая 52-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с представительницей Таиланда Луксикой Кумкхум (Q).