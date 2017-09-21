Стрыцова победила Конту и сыграет с Павлюченковой в 1/4 финала турнира в Токио

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова пробилась в четвертьфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Йоханну Конту (4) со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. Барбора 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Стрыцова поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Турнир завершится 24 сентября.