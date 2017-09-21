Кольшрайбер снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за болезни

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер принял решение сняться с турнира в Санкт-Петербурге из-за болезни. 21 сентября в матче второго круга 33-летний уроженец Аугсбурга, занимающий 34-ю строчку в рейтинге ATP, должен был встретиться с представителем Литвы Ричардасом Беранкисом.

За выход в полуфинал соревнований в Санкт-Петербурге 27-летний уроженец Вильнюса, располагающийся на 177-й позиции в рейтинге, поспорит с победителем противостояния Фабио Фоньини (Италия, 3) — Михаил Южный (Россия).

Турнир завершится 24 сентября.