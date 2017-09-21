Стрыцова: победа в матче с Контой очень много значит для меня

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Токио над представительницей Великобритании Йоханной Контой со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

«Я очень рада. Победа в этом матче так много значит для меня. У меня сейчас просто нет слов, потому что я очень эмоциональный человек. Я просто счастлива, что смогла победить Йоханну.

Я старалась концентрироваться на каждом розыгрыше. Противостоять Конте нелегко. Она не делает подарков на корте, так что для победы нужно немало потрудиться», — цитирует Стрыцову официальный сайт тура.