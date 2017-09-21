Возняцки одолела Роджерс на турнире в Токио, отыгравшись с 0:3 в третьем сете

Датская теннисистка Каролина Возняцки (3) пробилась в четвертьфинал турнира в Токио, в трёх партиях одолев представительницу США Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 1 минуту. Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Шелби 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка. В третьем сете Каролина уступала со счётом 0:3.

За выход в полуфинал соревнований Возняцки поспорит с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 5).

