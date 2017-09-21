Басилашвили победил Мюллера во втором круге турнира в Метце

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел в четвертьфинал турнира в Метце, в двух сетах обыграв представителя Люксембурга Жиля Мюллера (4) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. Николоз 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Метце Басилашвили поспорит с победителем матча Денис Истомин (Узбекистан) — Янник Маден (Германия, LL).