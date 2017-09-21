Лидер посева Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (1) пробился в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, в трёх сетах обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 6:4, 4:6, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. Лидер посева 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Баутиста-Агут поспорит с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) — Виктор Троицки (Сербия, 7).