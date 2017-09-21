Савиных проиграла лидеру посева Векич в четвертьфинале Neva Cup

Российская теннисистка Валерия Савиных не смогла пробиться в полуфинал турнира ITF в Санкт-Петербурге — Neva Cup. В четвертьфинальном матче она в двух партиях уступила лидеру посева представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. Валерия совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал Векич поспорит с представительницей Украины Даяной Ястремской.