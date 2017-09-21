Цибулкова победила Синякову и сыграет с Возняцки на турнире в Токио

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова (5) вышла в четвертьфинал турнира в Токио, в двух партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут. Уроженка Братиславы совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Катержины 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Токио Цибулкова поспорит с представительницей Дании Каролиной Возняцки (3). Турнир завершится 24 сентября.