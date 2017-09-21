Возняцки: я знала, что у Роджерс очень мощные удары и подача

Датская теннисистка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Токио. В матче второго круга она в трёх партиях одолела представительницу США Шелби Роджерс со счётом 4:6, 6:1, 6:4.

«Я знала, что у Роджерс очень мощные удары и подача, так что эта победа точно далась мне непросто. Я очень рада, что смогла выиграть этот матч», — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Токио бывшая первая ракетка мира поспорит с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой. Турнир завершится 24 сентября.