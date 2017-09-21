18 эйсов помогли Истомину выйти в 1/4 финала соревнований в Метце

Узбекистанец Денис Истомин во втором круге турнира в Метце в упорной борьбе переиграл немца Янника Мадена (LL) со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:0). Продолжительность поединка составила 2 часа 29 минут. 31-летний уроженец Оренбурга, занимающий 82-е место в рейтинге АТР, 18 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 3 брейк-пойнта из 6 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В четвертьфинале соперником Истомина станет грузин Николоз Басилашвили, переигравший четвёртого сеяного Жиля Мюллера из Люксембурга — 6:4, 6:4.