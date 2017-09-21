Чжан Шуай отдала лишь 2 гейма Козловой в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу

Украинка Катерина Козлова не смогла оказать достойного сопротивления китаянке Чжан Шуай (2) в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу, уступив со счётом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. 28-летняя уроженка Тяньцзиня, занимающая 30-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, обошлась без двойных ошибок, отыграла оба брейк-пойнта и выиграла 5 геймов на подаче Катерины.

За выход в финал Чжан Шуай поспорит либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с австралийкой Лизетт Кабрерой (Q). Этот четвертьфинал проходит в четверг, 21 сентября.