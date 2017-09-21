Баутиста-Агут: если буду играть первым запуском, то не попаду ни в какой театр

Испанец Роберто Баутиста-Агут поделился впечатлениями от победы над бразильцем Рожериу Дутра да Силвой со счётом 6:4, 4:6, 6:0 во втором круге турнира в Санкт-Петербурге, а также рассказал, что планирует делать вечером.

«Мой соперник провёл отличный матч. Я был близок к тому, чтобы в первом сете сделать счёт 4:0. Было 3:0 и 0:40 на его подаче, но потом он как-то расслабился, стал играть быстрее, повысил уровень своей игры. И потом мы уже играли с ним примерно на одном уровне. Но в конце матча мне всё же удалось играть на более высоких скоростях, нежели мой оппонент. После того, как у тебя был двухнедельный перерыв на отдых – всегда трудно играть первый матч. Могу сказать, что когда я здесь играл, всегда проводил затяжные матчи, как правило из трёх сетов. А по поводу моего уровня игры: я им доволен.



Что буду делать дальше сегодня? Сначала я схожу пообедать, потом позанимаюсь со своим физио, потом поеду в отель, схожу в тренажёрный зал, потом поужинаю. После этого мне нужно пообщаться со своей семьёй, со своей девушкой. А потом уже время ложиться спать. Что касается приглашения в театр, то, если я буду играть свой завтрашний матч первым запуском, то, конечно, я не попаду ни в какой театр. Я хочу сохранить свою сосредоточенность, не терять концентрацию, чтобы лучше подготовиться к матчу», — рассказал Баутиста-Агут, отвечая на вопросы корреспондента «Чемпионата» Даниила Сальникова.