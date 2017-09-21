Кравчук рассказал, что получит «уайлд-кард» в основную сетку Кубка Кремля

Россиянин Константин Кравчук заявил, что организаторы ВТБ Кубка Кремля решили предоставить ему «уайлд-кард» в основную сетку турнира, который пройдёт в Москве с 14 по 22 октября.

«Перед матчем Кубка Дэвиса мы разговаривали с Игорем Куницыным и Шамилем Тарпищевым по поводу „уайлд-кард“ в основную сетку турнира. Предварительно всё было согласовано, поэтому буду выступать на турнире и очень этому рад.

Основной фаворит, конечно, Карреньо-Буста. В прошлом году он победил, это означает, что ему всё здесь подходит, плюс он прилично прибавил и после US Open вошёл в десятку. Сейчас публика и даже игроки уверены, что наши теннисисты могут замахнуться на многое. Карен Хачанов, Андрей Рублёв и другие ребята хорошо прибавили, с ними будут считаться", — приводит слова Кравчука пресс-служба Кубка Кремля.